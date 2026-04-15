Белый дом: 103 танкера направляются в порты США для загрузки нефтью

Белый дом: 103 танкера направляются в порты США для загрузки нефтью - 15.04.2026, ПРАЙМ

Белый дом: 103 танкера направляются в порты США для загрузки нефтью

Белый дом утверждает, что 103 порожних танкера в настоящее время направляются в американские порты для загрузки сырой нефтью. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T02:33+0300

2026-04-15T02:33+0300

2026-04-15T02:33+0300

нефть

энергетика

экономика

сша

ормузский пролив

вашингтон

ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Белый дом утверждает, что 103 порожних танкера в настоящее время направляются в американские порты для загрузки сырой нефтью. "По состоянию на вчерашний день 167 танкеров для перевозки сырой нефти заявили пунктом назначения США, при этом 103 порожних судна направляются к американским портам, чтобы загрузиться американской нефтью", – говорится в пресс-релизе Белого дома. Среди них насчитывается 54 судна класса VLCC, вместимость каждого – примерно два миллиона баррелей, уточняется в материале. Из них 20 судов под флагами европейских стран и 20 – под азиатскими. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

сша

ормузский пролив

вашингтон

нефть, сша, ормузский пролив, вашингтон