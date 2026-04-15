"Будет хуже": на Украине заявили о разногласиях с Зеленским по Донбассу

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и лидер фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия не согласны с позицией главы киевского | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T21:56+0300

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и лидер фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия не согласны с позицией главы киевского режима по вопросу Донбасса, сообщает "Страна.ua"."В западных СМИ и в украинском политикуме уже давно ходят слухи, что Буданов* и Арахамия <…>, в отличие от Зеленского, считают, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса в обмен на обещаемые Вашингтоном гарантии безопасности и крупные инвестиции", — говорится в публикации.По данным "Страны.ua", Буданов* и Арахамия понимают, что длительная война "истощает Украину и далее условия мира будут только хуже".Зеленский 31 марта заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.В ответ на его слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

