Экономист рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

2026-04-15T05:47+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Больше всего от конфликта на Ближнем Востоке пострадает экономика Евросоюза: темпы ее роста из-за энергокризиса могут снизиться до нуля или даже уйти в минус, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов. "Основные негативные эффекты (для мировой экономики - ред.) связаны с конфликтом на Ближнем Востоке. ... Вероятный сценарий для мировой экономики - не спад, а скорее "стагфляционный сдвиг". То есть это замедление мирового экономического роста при ускорении инфляции", - объяснил Салихов. По словам эксперта, основной негативный эффект - для ЕС и стран Азии, которые в первую очередь страдают от перебоев поставок энергоресурсов и других сырьевых товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке. В наибольшей степени от конфликта пострадает экономика ЕС, считает Салихов. "До начала конфликта ориентир по росту ВВП Евросоюза на 2026 год находился на уровне 0,8-1%. Вероятно, из-за энергетического кризиса и роста цен на энергоносители европейская экономика может снизить темпы до нуля или попасть в рецессию", - уточнил он. Также от энергетического шока, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке, страдает экономика Китая, считает Салихов. Однако у нее есть больше возможностей для проведения антикризисной политики, поэтому темпы роста ВВП КНР снизится до 4-4,5% в 2026 году, полагает он. В марте власти Китая официально прогнозировали темпы роста ВВП страны по итогам 2026 года на уровне 4,5-5%. "Экономика США также испытывает негативный эффект от энергетического шока, так как в целом является нетто-импортером энергоресурсов... Вероятно, темпы роста ВВП американской экономики снизятся до 1,6-1,8% по сравнению с 2,1% в 2025 году", - добавил эксперт. Говоря о мировой экономике, Салихов отметил, что до начала марта консенсус-ожидания прогнозировали ее рост примерно на 3% в 2026 году. "В середине года негативные эффекты, скорее всего, не будут еще отражены в экономической динамике. Если конфликт продолжится еще несколько месяцев, то негативный эффект можно оценить до 1 процентного пункта роста мировой экономики, то есть, её рост будет находиться уже между 2-3%", - сказал Салихов. ВМС США после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

