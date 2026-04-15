Эксперт оценила ситуацию на Ближнем Востоке - 15.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Эксперт оценила ситуацию на Ближнем Востоке
нефть
энергетика
рынок
сша
иран
тегеран
дональд трамп
джей ди вэнс
s&p
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Нефтяные фьючерсы Brent ориентируются на ситуацию с поставками в будущем, а инвесторы ожидают, что в долгосрочном периоде ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, поэтому котировки не бьют рекорды, рассказала РИА Новости гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. "Вообще, на фоне закрытия пролива и на фоне того, что конфликт моментами был достаточно серьезным, цена на нефть должна была побить все рекорды. Но мы не увидели реально высоких значений, а максимум был около 120 долларов. Похоже, что сейчас мы находимся в революционной точке, когда нефть перестает быть настолько важна для мировой экономики, как это было раньше", - сказала Хандошко. По ее словам, современный рынок нефти - сегодня уже не столько рынок физического сырья, сколько площадка финансовых инструментов. По оценкам Mind Money, до 95–98% его оборота - это фьючерсы и деривативы: ожидания и ответ на вопрос "что будет дальше". "И отсюда возникает тот самый эффект, где спотовые цены могут резко увеличиться, потому что они отображают реальный дефицит и нарушения в логистике. А фьючерсы ведут себя гораздо спокойнее, поскольку они про ожидания, а в долгосрочной перспективе все, скорее, уверены, что в ближайшее время это все закончится", - пояснила эксперт. Кроме того, рассказала она, инвесторы нашли для себя более прибыльные направления. "Например, S&P, по прогнозам, вырастет в следующем году на 15%. Есть и компания Илона Маска, которая стоит триллион долларов. Когда речь идет об огромной потенциальной выручке, нефть уже становится не такой интересной", - добавила Хандошко. Цены на физические поставки нефти Brent в начале апреля достигали 141,37 доллара за баррель – максимума с 2008 года, сообщал Блумберг со ссылкой на данные S&P Global. При этом с начала эскалации конфликта биржевые цены на нефть не превышали 120 долларов за баррель. А во вторник июньский фьючерс на нефть Brent торгуется около 99 долларов за баррель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это привело к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
04:16 15.04.2026
 
Эксперт оценила ситуацию на Ближнем Востоке

Эксперт Хандошко: нефть Brent ориентируется на ситуацию с поставками в будущем

БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
