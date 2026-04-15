Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, пишут СМИ

2026-04-15T10:42+0300

ТЕГЕРАН, 15 апр - ПРАЙМ. Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars. "Супертанкер Ирана, находящийся в санкционном списке США, пересек открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана", - сообщило агентство. Оно отмечает, что танкер способен перевозить два миллиона баррелей сырой нефти. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

