ФАС оценит конкуренцию на рынке электронных объявлений - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260415/fas--869176452.html
ФАС оценит конкуренцию на рынке электронных объявлений
ФАС оценит конкуренцию на рынке электронных объявлений - 15.04.2026, ПРАЙМ
ФАС оценит конкуренцию на рынке электронных объявлений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим интернет-площадкам, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке сервисов электронных | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T10:33+0300
2026-04-15T10:33+0300
экономика
технологии
бизнес
россия
авито
яндекс
авто.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим интернет-площадкам, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке сервисов электронных объявлений, заявили в ведомстве. "ФАС анализирует товарный рынок сервисов электронных объявлений. Служба направила запросы крупнейшим российским интернет-площадкам", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба запросила площадки "Авито", "Яндекс", "Авто.ру", "Домклик", "Профи.ру", HeadHunter, "Циан", "Юла" и другие. "На основе полученной информации ФАС России намерена оценить уровень конкуренции на этом товарном рынке", - добавили в ведомстве. Результаты анализа будут использованы службой для принятия решений о необходимости дальнейших действий в отношении агрегаторов, подытожили в ФАС.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, авито, яндекс, авто.ру
Экономика, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Авито, Яндекс, Авто.ру
10:33 15.04.2026
 
ФАС оценит конкуренцию на рынке электронных объявлений

ФАС проверит уровень конкуренции на рынке электронных объявлений

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим интернет-площадкам, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке сервисов электронных объявлений, заявили в ведомстве.
"ФАС анализирует товарный рынок сервисов электронных объявлений. Служба направила запросы крупнейшим российским интернет-площадкам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба запросила площадки "Авито", "Яндекс", "Авто.ру", "Домклик", "Профи.ру", HeadHunter, "Циан", "Юла" и другие.
"На основе полученной информации ФАС России намерена оценить уровень конкуренции на этом товарном рынке", - добавили в ведомстве.
Результаты анализа будут использованы службой для принятия решений о необходимости дальнейших действий в отношении агрегаторов, подытожили в ФАС.
ЭкономикаТехнологииБизнесРОССИЯАвитоЯндексАвто.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала