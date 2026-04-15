ФАС оценит конкуренцию на рынке электронных объявлений

2026-04-15T10:33+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим интернет-площадкам, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке сервисов электронных объявлений, заявили в ведомстве. "ФАС анализирует товарный рынок сервисов электронных объявлений. Служба направила запросы крупнейшим российским интернет-площадкам", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба запросила площадки "Авито", "Яндекс", "Авто.ру", "Домклик", "Профи.ру", HeadHunter, "Циан", "Юла" и другие. "На основе полученной информации ФАС России намерена оценить уровень конкуренции на этом товарном рынке", - добавили в ведомстве. Результаты анализа будут использованы службой для принятия решений о необходимости дальнейших действий в отношении агрегаторов, подытожили в ФАС.

