"Газпром нефть" начала добычу нефти на Уренгойском месторождении

"Газпром нефть" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил "Газпром". | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T15:38+0300

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Газпром нефть" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил "Газпром". "Группа "Газпром" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения. ... Разработкой участка 6А занимается "Газпром нефть" в рамках долгосрочного рискового операторского договора с недропользователем – "Газпром добыча Уренгой" (компании входят в Группу "Газпром)", - говорится в сообщении компании. Первый промышленный приток нефти обеспечили четыре скважины и две мобильные установки подготовки нефти. В перспективе для полномасштабной разработки участка 6А будет построено более 40 скважин и задействована существующая инфраструктура месторождения, отметили в "Газпроме". "Для рентабельной добычи нефти из сложных ачимовских залежей применены высокотехнологичные решения. В частности, создана трехмерная модель недр, которая помогает в строительстве горизонтальных скважин большой протяженности, проводится многостадийный гидроразрыв пласта", - пояснили в компании. Ачимовские нефтяные залежи Уренгойского месторождения расположены на глубине около 3400-3700 метров. В "Газпроме" уточнили, что они отличаются сверхсложным геологическим строением, неоднородностью пород, низкой проницаемостью, высокой температурой и аномально высоким пластовым давлением. "Добыча первой на Уренгойском месторождении ачимовской нефти стала результатом развития инструментов цифрового моделирования и бурения высокотехнологичных скважин. Приобретенный нами опыт будет распространен на другие участки и поможет в добыче сложных углеводородов по всей Западной Сибири", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников, его слова приводятся в сообщении. Уренгойское месторождение – одно из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. Расположено в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО - традиционном регионе добычи углеводородов в России. Добыча газа на месторождении началась в 1978 году. "Газпром" ведет полномасштабную разработку месторождения, вовлекая в нее ачимовские залежи – более глубокие по сравнению с традиционными сеноманскими и валанжинскими. Разработку ачимовских залежей Уренгойского месторождения "Газпром" начал в 2008 году. В добычу газа и газового конденсата вовлечены участки 1А, 2А, 3А, 4А и 5А. Оператором разработки участка 3А выступает "Газпром нефть".

