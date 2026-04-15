"Газпром нефть" начала добычу нефти на Уренгойском месторождении - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/gazprom-869184728.html
"Газпром нефть" начала добычу нефти на Уренгойском месторождении
"Газпром нефть" начала добычу нефти на Уренгойском месторождении - 15.04.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" начала добычу нефти на Уренгойском месторождении
"Газпром нефть" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил "Газпром". | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T15:38+0300
2026-04-15T15:38+0300
нефть
газ
янао
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Газпром нефть" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил "Газпром". "Группа "Газпром" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения. ... Разработкой участка 6А занимается "Газпром нефть" в рамках долгосрочного рискового операторского договора с недропользователем – "Газпром добыча Уренгой" (компании входят в Группу "Газпром)", - говорится в сообщении компании. Первый промышленный приток нефти обеспечили четыре скважины и две мобильные установки подготовки нефти. В перспективе для полномасштабной разработки участка 6А будет построено более 40 скважин и задействована существующая инфраструктура месторождения, отметили в "Газпроме". "Для рентабельной добычи нефти из сложных ачимовских залежей применены высокотехнологичные решения. В частности, создана трехмерная модель недр, которая помогает в строительстве горизонтальных скважин большой протяженности, проводится многостадийный гидроразрыв пласта", - пояснили в компании. Ачимовские нефтяные залежи Уренгойского месторождения расположены на глубине около 3400-3700 метров. В "Газпроме" уточнили, что они отличаются сверхсложным геологическим строением, неоднородностью пород, низкой проницаемостью, высокой температурой и аномально высоким пластовым давлением. "Добыча первой на Уренгойском месторождении ачимовской нефти стала результатом развития инструментов цифрового моделирования и бурения высокотехнологичных скважин. Приобретенный нами опыт будет распространен на другие участки и поможет в добыче сложных углеводородов по всей Западной Сибири", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников, его слова приводятся в сообщении. Уренгойское месторождение – одно из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. Расположено в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО - традиционном регионе добычи углеводородов в России. Добыча газа на месторождении началась в 1978 году. "Газпром" ведет полномасштабную разработку месторождения, вовлекая в нее ачимовские залежи – более глубокие по сравнению с традиционными сеноманскими и валанжинскими. Разработку ачимовских залежей Уренгойского месторождения "Газпром" начал в 2008 году. В добычу газа и газового конденсата вовлечены участки 1А, 2А, 3А, 4А и 5А. Оператором разработки участка 3А выступает "Газпром нефть".
янао
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d69f321640dadcbdd1d8e1a5baebe757.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, янао, газпром
Нефть, Газ, ЯНАО, Газпром
15:38 15.04.2026
 
"Газпром нефть" начала добычу нефти на Уренгойском месторождении

"Газпром нефть" начала добычу на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
"Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Газпром нефть" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил "Газпром".
"Группа "Газпром" начала добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения. ... Разработкой участка 6А занимается "Газпром нефть" в рамках долгосрочного рискового операторского договора с недропользователем – "Газпром добыча Уренгой" (компании входят в Группу "Газпром)", - говорится в сообщении компании.
Первый промышленный приток нефти обеспечили четыре скважины и две мобильные установки подготовки нефти. В перспективе для полномасштабной разработки участка 6А будет построено более 40 скважин и задействована существующая инфраструктура месторождения, отметили в "Газпроме".
"Для рентабельной добычи нефти из сложных ачимовских залежей применены высокотехнологичные решения. В частности, создана трехмерная модель недр, которая помогает в строительстве горизонтальных скважин большой протяженности, проводится многостадийный гидроразрыв пласта", - пояснили в компании.
Ачимовские нефтяные залежи Уренгойского месторождения расположены на глубине около 3400-3700 метров. В "Газпроме" уточнили, что они отличаются сверхсложным геологическим строением, неоднородностью пород, низкой проницаемостью, высокой температурой и аномально высоким пластовым давлением.
"Добыча первой на Уренгойском месторождении ачимовской нефти стала результатом развития инструментов цифрового моделирования и бурения высокотехнологичных скважин. Приобретенный нами опыт будет распространен на другие участки и поможет в добыче сложных углеводородов по всей Западной Сибири", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников, его слова приводятся в сообщении.
Уренгойское месторождение – одно из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. Расположено в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО - традиционном регионе добычи углеводородов в России. Добыча газа на месторождении началась в 1978 году. "Газпром" ведет полномасштабную разработку месторождения, вовлекая в нее ачимовские залежи – более глубокие по сравнению с традиционными сеноманскими и валанжинскими.
Разработку ачимовских залежей Уренгойского месторождения "Газпром" начал в 2008 году. В добычу газа и газового конденсата вовлечены участки 1А, 2А, 3А, 4А и 5А. Оператором разработки участка 3А выступает "Газпром нефть".
14:09
 
НефтьГазЯНАОГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала