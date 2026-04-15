Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о недовольстве венгров после победы Мадьяра - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/madyar-869173341.html
На Западе рассказали о недовольстве венгров после победы Мадьяра
ес
виктор орбан
венгрия
урсула фон дер ляйен
хиллари клинтон
сша
запад
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0d/869116910_0:378:2614:1848_1920x0_80_0_0_1ae79c0732c320546d8009ce4e9f4a03.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0d/869116910_0:0:2464:1848_1920x0_80_0_0_6ed84d28593a17861c3dc9d54c463e23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
TEC: венгерское общество не одобрило реакцию Запада на поражение Орбана

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Радость западных элит от победы венгерской партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра встретила неодобрение среди венгров, приверженных независимости своей страны, сообщает The European Conservative.
"Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. <…> С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии", — указывается в материале.
Автор обращает внимание на реакцию таких фигур, как глава ЕС Урсула фон дер Ляйен и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Особо выделяется позиция семьи Соросов, которая активно вмешивалась в ход выборов в Венгрии.
"Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее "разрушителем", активно ослабляющим верховенство права", — добавляется в статье.
В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых избирались 199 депутатов. Проголосовали свыше 5,8 миллиона граждан. Выборы проходили на фоне противодействия Киева и Евросоюза, пытавшихся помешать правящей партии сохранить власть.
После обработки 98,9 процента бюллетеней партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте. Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение и заверил, что его политическая команда продолжит работать в интересах страны даже в качестве оппозиции.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала