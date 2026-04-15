На Западе рассказали о недовольстве венгров после победы Мадьяра - 15.04.2026, ПРАЙМ

Радость западных элит от победы венгерской партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра встретила неодобрение среди венгров, приверженных независимости своей... | 15.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Радость западных элит от победы венгерской партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра встретила неодобрение среди венгров, приверженных независимости своей страны, сообщает The European Conservative."Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. <…> С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии", — указывается в материале.Автор обращает внимание на реакцию таких фигур, как глава ЕС Урсула фон дер Ляйен и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Особо выделяется позиция семьи Соросов, которая активно вмешивалась в ход выборов в Венгрии."Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее "разрушителем", активно ослабляющим верховенство права", — добавляется в статье.В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых избирались 199 депутатов. Проголосовали свыше 5,8 миллиона граждан. Выборы проходили на фоне противодействия Киева и Евросоюза, пытавшихся помешать правящей партии сохранить власть.После обработки 98,9 процента бюллетеней партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте. Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение и заверил, что его политическая команда продолжит работать в интересах страны даже в качестве оппозиции.

