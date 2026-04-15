Молдавия уведомила секретариат СНГ о своем выходе из Содружества
2026-04-15T14:04+0300
КИШИНЕВ, 15 апр - ПРАЙМ. Молдавия уведомила Минск о выходе из СНГ 8 апреля, через год республика перестанет быть частью Содружества, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой. Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества. "После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", - заявил Попшой журналистам. Он пояснил, что республика должна покинуть СНГ через год, то есть 8 апреля 2027 года. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
