Россия закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму

2026-04-15T15:17+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года стал самым заметным с лета прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Поставки за последний месяц зимы составили 3,6 миллиона долларов, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в денежном выражении стал самым заметным с июля прошлого года - тогда он достигал почти 5 миллионов долларов. Россия в феврале была крупнейшим импортером мороженого из Казахстана - на нее пришлось 68% всех поставок. Также активно этот десерт у республики покупали Киргизия (19%) и Узбекистан (7%).

https://1prime.ru/20260224/malina-867764943.html

