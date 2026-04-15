Россия закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260415/morozhenoe-869184170.html
Россия закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму
Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года стал самым заметным с лета прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику... | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года стал самым заметным с лета прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Поставки за последний месяц зимы составили 3,6 миллиона долларов, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в денежном выражении стал самым заметным с июля прошлого года - тогда он достигал почти 5 миллионов долларов. Россия в феврале была крупнейшим импортером мороженого из Казахстана - на нее пришлось 68% всех поставок. Также активно этот десерт у республики покупали Киргизия (19%) и Узбекистан (7%).
https://1prime.ru/20260224/malina-867764943.html
казахстан
киргизия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:17 15.04.2026
 
Россия закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года стал самым заметным с лета прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
Поставки за последний месяц зимы составили 3,6 миллиона долларов, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в денежном выражении стал самым заметным с июля прошлого года - тогда он достигал почти 5 миллионов долларов.
Россия в феврале была крупнейшим импортером мороженого из Казахстана - на нее пришлось 68% всех поставок. Также активно этот десерт у республики покупали Киргизия (19%) и Узбекистан (7%).
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала