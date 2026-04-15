Россия закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму
Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года стал самым заметным с лета прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику...
2026-04-15T15:17+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года стал самым заметным с лета прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Поставки за последний месяц зимы составили 3,6 миллиона долларов, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в денежном выражении стал самым заметным с июля прошлого года - тогда он достигал почти 5 миллионов долларов. Россия в феврале была крупнейшим импортером мороженого из Казахстана - на нее пришлось 68% всех поставок. Также активно этот десерт у республики покупали Киргизия (19%) и Узбекистан (7%).
