В МВФ назвали апрель тяжелым месяцем для мировых поставок энергоносителей

2026-04-15T18:25+0300

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Апрель для мировых поставок энергоносителей окажется тяжелее марта, перебои в поставках вызывают огромное беспокойство, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее, ведь танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения, а новых поставок нет и не предвидится... Мы с огромным беспокойством наблюдаем за последствиями перебоев в поставках нефти и газа", - сказала Георгиева на весенних встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

