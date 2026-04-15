В МВФ назвали апрель тяжелым месяцем для мировых поставок энергоносителей - 15.04.2026, ПРАЙМ
В МВФ назвали апрель тяжелым месяцем для мировых поставок энергоносителей
Нефть, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
18:25 15.04.2026
 
В МВФ назвали апрель тяжелым месяцем для мировых поставок энергоносителей

Глава МВФ Георгиева: апрель станет тяжелее марта для мировых поставок энергоносителей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Нефтяные вышки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Апрель для мировых поставок энергоносителей окажется тяжелее марта, перебои в поставках вызывают огромное беспокойство, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее, ведь танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения, а новых поставок нет и не предвидится... Мы с огромным беспокойством наблюдаем за последствиями перебоев в поставках нефти и газа", - сказала Георгиева на весенних встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
 
