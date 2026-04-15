Аналитики, опрошенные ЦБ, повысили прогнозы по цене нефти

2026-04-15T17:13+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по цене нефти до 65 долларов с 55 долларов за баррель, сохранили прогноз роста ВВП на 2026 год на уровне 1%, прогноз по инфляции повысили на 2026–2027 годы до 5,5% с 5,3%, говорится в материалах регулятора. "Цена нефти для налогообложения: прогноз на 2026 год повышен до 65 долларов за баррель, на 2027 и 2028 годы – до 60 долларов за баррель", - сообщает ЦБ. "ВВП: прогнозы роста почти не изменились – 1,0% в 2026 году, 1,5% (-0,1 п.п.) в 2027 году и 1,8% в 2028 году. Медианная оценка долгосрочных темпов роста снижена на 0,1 п.п. до 1,7%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +13,3% (средний темп: 1,9% в год)", - говорится в материале. Аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026–2027 годы до 5,5% (+0,2 п.п. к мартовскому опросу) и 4,4% (+0,3 п.п.) соответственно. Они ожидают, что инфляция вернется к 4% в 2028 году. Прогнозы по ключевой ставке немного повышены на всем горизонте – до 14,1% годовых (+0,1 п.п.) в 2026 году, 10,7% годовых (+0,4 п.п.) в 2027 году и 9,0% годовых (+0,1 п.п.) в 2028 году. Прогноз на конец горизонта остается выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков в 2026 году - 8,5% (-0,3 процентного пункта), в 2027 году - 6,2% (+0,4 процентного пункта) и в 2028 году - 5,0% (+0,2 процентного пункта). Ожидания аналитиков по уровню безработицы были понижены на 0,1 п.п. на всем горизонте. Аналитики ожидают, что средняя безработица составит 2,3% в 2026 году, вырастет до 2,5% в 2027 году и до 2,6% в 2028 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%), также отмечается в материалах регулятора. При этом аналитики ожидают более крепкий рубль, чем в мартовском опросе, на всем горизонте. Прогноз на 2026 год – 81,2 рубля за доллар, на 2027 год – 89 рублей за доллар, на 2028 год – 96,3 рубля за доллар (рубль крепче на 1,6–3,5% по сравнению с мартовским опросом).

