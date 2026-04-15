https://1prime.ru/20260415/neft-869188580.html
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 0,9 миллиона баррелей
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 0,9 миллиона баррелей - 15.04.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 0,9 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 апреля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T17:48+0300
2026-04-15T17:48+0300
2026-04-15T18:02+0300
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 апреля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 463,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 0,2 миллиона баррелей.В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 29,8 миллиона баррелей с 31,5 миллиона.Запасы бензина сократились на 6,3 миллиона баррелей (на 2,6%) - до 232,9 миллиона. Ожидалось снижение лишь на 2,1 миллиона. А запасы дистиллятов опустились на 3,1 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 111,6 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,4 миллиона.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 0,9 миллиона баррелей
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились до 463,8 млн баррелей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 апреля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 463,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 0,2 миллиона баррелей.
В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 29,8 миллиона баррелей с 31,5 миллиона.
Запасы бензина сократились на 6,3 миллиона баррелей (на 2,6%) - до 232,9 миллиона. Ожидалось снижение лишь на 2,1 миллиона. А запасы дистиллятов опустились на 3,1 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 111,6 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,4 миллиона.
