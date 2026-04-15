Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 0,9 миллиона баррелей

2026-04-15T17:48+0300

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 апреля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 463,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 0,2 миллиона баррелей.В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 29,8 миллиона баррелей с 31,5 миллиона.Запасы бензина сократились на 6,3 миллиона баррелей (на 2,6%) - до 232,9 миллиона. Ожидалось снижение лишь на 2,1 миллиона. А запасы дистиллятов опустились на 3,1 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 111,6 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,4 миллиона.

