Цены на нефть перешли к росту после выхода данных о ее запасах в США - 15.04.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть перешли к росту в среду вечером после выхода еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. | 15.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в среду вечером после выхода еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.36 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,97% относительно предыдущего закрытия - до 95,71 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 92,83 доллара. До публикации данных нефть обеих марок дешевела. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю неожиданно снизились - на 0,9 миллиона баррелей, до 463,8 миллиона. Запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий - на 6,3 и 3,1 миллиона баррелей соответственно. Кроме того, добыча в стране за неделю по 10 апреля не изменилась, оставшись на уровне в 13,596 миллиона баррелей в сутки.

