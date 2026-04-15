Допустившего возгорание арендатора участка в Приморье оштрафовали
2026-04-15T04:10+0300
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Арендатора земельного участка в Приморье, допустившего возгорание, которое привело к пожару на 100 гектаров, оштрафовали на один миллион рублей, сообщает прокуратура Приморья. Установлено, что организация-арендатор сельскохозучастка не обустроила минерализованные полосы и не очистила территории от сухой растительности. Из-за этого произошло возгорание, которое с земель сельхозназначения перешло на земли государственного лесного фонда и охватило более 100 гектаров. "По результатам рассмотрения дела организации назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей", – говорится в сообщении надзорного ведомства. В отношении юрлица возбуждено дело по части 4 статьи 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).
