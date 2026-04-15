https://1prime.ru/20260415/rossija-869169417.html

Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС

Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС - 15.04.2026, ПРАЙМ

Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС

Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС, сообщила журналистам специалист в сфере энергетики торгпредства России в Аргентине... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T02:46+0300

2026-04-15T02:46+0300

2026-04-15T02:46+0300

энергетика

нефть

бизнес

аргентина

буэнос-айрес

мгимо

росатом

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869169417.jpg?1776210366

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС, сообщила журналистам специалист в сфере энергетики торгпредства России в Аргентине Анастасия Суйская. Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур. "В сфере энергетики у нас есть намётки по проекту с "Росатом Возобновляемая энергия". Это поставка лопастей для ветропарков в провинцию Чубут. Российская сторона уже разработала план, техническое задание для ветропарков, ждём согласования сторон", - сказала Суйская. Кроме того, по ее словам, "Энергомашиностроительное конструкторское бюро" подписало меморандум о взаимопонимании с агентством по инвестициям провинции Неукен на поставку турбин малой мощности для гидроэлектростанции. Поставка ожидается в следующем году. "Кроме того, у нас на подписании находится соглашение о сотрудничестве между Международным институтом энергетической политики и дипломатии (входит в МГИМО) и нефтегазовой палатой провинции Неукен. Оно предусматривает обмен профессорами, студентами, налаживание сотрудничества в сфере энергетики", - отметила Суйская. Она напомнила, что в сфере образования уже есть соглашение между МГИМО и Университетом Буэнос-Айреса. Оно интересно тем, что в МГИМО есть кафедры у ряда крупных российских компаний, таких как "Роснефть", "Норникель". "И через эти кафедры можно продвигать сотрудничество как раз с латиноамериканским регионом", - сказала она.

аргентина

буэнос-айрес

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, аргентина, буэнос-айрес, мгимо, росатом, роснефть