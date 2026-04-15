Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС - 15.04.2026, ПРАЙМ
Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС
2026-04-15T02:46+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Россия намерена поставлять в Аргентину оборудование для ветропарков и ГЭС, сообщила журналистам специалист в сфере энергетики торгпредства России в Аргентине Анастасия Суйская.
Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.
"В сфере энергетики у нас есть намётки по проекту с "Росатом Возобновляемая энергия". Это поставка лопастей для ветропарков в провинцию Чубут. Российская сторона уже разработала план, техническое задание для ветропарков, ждём согласования сторон", - сказала Суйская.
Кроме того, по ее словам, "Энергомашиностроительное конструкторское бюро" подписало меморандум о взаимопонимании с агентством по инвестициям провинции Неукен на поставку турбин малой мощности для гидроэлектростанции. Поставка ожидается в следующем году.
"Кроме того, у нас на подписании находится соглашение о сотрудничестве между Международным институтом энергетической политики и дипломатии (входит в МГИМО) и нефтегазовой палатой провинции Неукен. Оно предусматривает обмен профессорами, студентами, налаживание сотрудничества в сфере энергетики", - отметила Суйская.
Она напомнила, что в сфере образования уже есть соглашение между МГИМО и Университетом Буэнос-Айреса. Оно интересно тем, что в МГИМО есть кафедры у ряда крупных российских компаний, таких как "Роснефть", "Норникель". "И через эти кафедры можно продвигать сотрудничество как раз с латиноамериканским регионом", - сказала она.
 
