СМИ: санкции США против российской нефти снова вступили в силу
Газета Politico утверждает, что санкции США в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, снова вступили в силу.
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Газета Politico утверждает, что санкции США в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, снова вступили в силу.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.
"Санкции США против российской нефти снова в силе после того, как на этих (прошедших - ред.) выходных администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа не продлила срок действия освобождения (от санкций - ред.)", - говорится в материале издания.
Власти США в марте попытались сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
