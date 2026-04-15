Украина не оказывает помощи бывшим наемникам, рассказал источник
Украина не оказывает помощи бывшим наемникам, рассказал источник - 15.04.2026, ПРАЙМ
Украина не оказывает помощи бывшим наемникам, рассказал источник
Украина не оказывает никакой материальной поддержки воевавшим за ВСУ иностранцам, в том числе получившим ранения и увечья, сообщил РИА Новости на условиях... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T01:48+0300
2026-04-15T01:48+0300
2026-04-15T02:47+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украина не оказывает никакой материальной поддержки воевавшим за ВСУ иностранцам, в том числе получившим ранения и увечья, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. "Никакой помощи, никакого пособия украинское правительство не предоставляет", - отметил он, комментируя судьбу изувеченных на Украине наемников, сумевших вернуться на родину. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
украина
колумбия
ближний восток
общество , украина, колумбия, ближний восток, всу
Общество , Экономика, УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВСУ
Украина не оказывает помощи бывшим наемникам, рассказал источник
РИА Новости: Украина не оказывает материальной поддержки колумбийским наемникам
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украина не оказывает никакой материальной поддержки воевавшим за ВСУ иностранцам, в том числе получившим ранения и увечья, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Никакой помощи, никакого пособия украинское правительство не предоставляет", - отметил он, комментируя судьбу изувеченных на Украине наемников, сумевших вернуться на родину.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.