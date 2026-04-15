https://1prime.ru/20260415/ukraina-869168773.html

Украина не оказывает помощи бывшим наемникам, рассказал источник

2026-04-15T01:48+0300

общество

экономика

украина

колумбия

ближний восток

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869168773.jpg?1776210424

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украина не оказывает никакой материальной поддержки воевавшим за ВСУ иностранцам, в том числе получившим ранения и увечья, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. "Никакой помощи, никакого пособия украинское правительство не предоставляет", - отметил он, комментируя судьбу изувеченных на Украине наемников, сумевших вернуться на родину. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

