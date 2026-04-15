На Западе узнали, чем победа Мадьяра обернется для Украины - 15.04.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе узнали, чем победа Мадьяра обернется для Украины
На Западе узнали, чем победа Мадьяра обернется для Украины - 15.04.2026, ПРАЙМ
На Западе узнали, чем победа Мадьяра обернется для Украины
Победа партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не изменит политический курс страны по отношению к Украине, такое мнение выразил... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T22:00+0300
2026-04-15T22:00+0300
спецоперация на украине
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
ес
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Победа партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не изменит политический курс страны по отношению к Украине, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер."Для Украины и институтов ЕС это улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом", — написал он в соцсети X.Миллер также отметил, что после эпохи Виктора Орбана во внешней политике Будапешта "не будет революции", а его позиция по принятию Украины в Евросоюз останется "сдержанной".Ранее Мадьяр заявил, что Киеву не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет.В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
22:00 15.04.2026
 
На Западе узнали, чем победа Мадьяра обернется для Украины

Миллер: Украине не стоит ждать изменений в курсе Будапешта после победы Мадьяра

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Победа партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не изменит политический курс страны по отношению к Украине, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Для Украины и институтов ЕС это улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом", — написал он в соцсети X.
Миллер также отметил, что после эпохи Виктора Орбана во внешней политике Будапешта "не будет революции", а его позиция по принятию Украины в Евросоюз останется "сдержанной".
Ранее Мадьяр заявил, что Киеву не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет.
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕНГРИЯБудапештВиктор ОрбанЕС
 
 
