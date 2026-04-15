Дельси Родригес призвала США прекратить санкции против Венесуэлы

Дельси Родригес призвала США прекратить санкции против Венесуэлы - 15.04.2026, ПРАЙМ

Дельси Родригес призвала США прекратить санкции против Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела встречу с заместителем главы управления по углеводородам и геотермальной энергетике США Кайлом... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T01:18+0300

2026-04-15T01:18+0300

2026-04-15T01:31+0300

МЕХИКО, 15 апр - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела встречу с заместителем главы управления по углеводородам и геотермальной энергетике США Кайлом Хауствайтом и делегацией американского министерства энергетики. "США и Венесуэла достигли достаточной зрелости, чтобы выстроить энергетические и экономические отношения и сотрудничество в рамках законодательства обеих стран. Мировой энергетический рынок сейчас очень сложен, и Венесуэла без санкций могла бы сыграть более значимую роль", — заявила Родригес в ходе встречи, которую показал телеканал Telesur. Переговоры прошли во дворце Мирафлорес и были посвящены развитию энергетического сотрудничества и укреплению двусторонних отношений. Родригес в своей речи подчеркнула необходимость снятия санкций, которые сдерживают развитие отрасли. "Мы настаиваем, в том числе в разговоре с президентом (США Дональдом – ред.) Трампом, что санкции против Венесуэлы должны быть прекращены, чтобы инвестиции могли полноценно развиваться. Лицензии не дают долгосрочной юридической гарантии, поскольку ограничены по времени", - добавила Родригес. В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно, перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью. По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 тысяч баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global, с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц. В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.

венесуэла

сша

вашингтон

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, николас мадуро