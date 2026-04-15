"Вас выгонят оттуда": в США раскрыли, что сделают ВСУ в Донбассе
Риттер: после боев за Краматорск и Славянск оборона ВСУ на Донбассе рухнет
Военнослужащий группировки войск "Центр" в ДНР
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Киеву не придется отказываться от контроля областей в ДНР посредством переговоров, так как поступательное продвижение ВС России может привести к краху позиций ВСУ в Донбассе, рассказал американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Русские формируют поле боя. Даже в такую плохую погоду Россия продвигается вперед. <…> Краматорск и Славянск — два крупных города в этом районе. Русские приближаются к ним. Вы увидите, как русские возьмут эти города. Когда это произойдет, украинские позиции рухнут на Донбассе. Украинцы никогда не откажутся от Донбасса. А им и не нужно будет ни от чего отказываться! Это просто будет принадлежать русским. Вас выгонят оттуда!" — подчеркнул эксперт.
Он подчеркнул, что такой результат определяет технологическая мощь российской армии. По словам экс-разведчика, даже если Запад вмешается в конфликт с Россией, это не помешает ей.
"У русских есть специальное подразделение "Рубикон", которое занимается охотой и уничтожением целей. Снимаю шляпу перед русскими. <…> Таковы сегодняшние русские. Если нам когда-нибудь придется столкнуться с русскими на поле боя, это будет не первый их бой. <…> Мы все умрем. Это гарантировано. У нас нет тактики, способной выжить на современном поле боя. Если мы вступим в противостояние с русскими, они нас уничтожат", — признался Риттер.
За последние сутки российскими силами было уничтожено 1180 украинских бойцов и 95 единиц военной техники.