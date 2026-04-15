"Вас выгонят оттуда": в США раскрыли, что сделают ВСУ в Донбассе - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260415/vsu-869173488.html
"Вас выгонят оттуда": в США раскрыли, что сделают ВСУ в Донбассе
2026-04-15T07:45+0300
2026-04-15T07:45+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
скотт риттер
общество
мировая экономика
киев
донбасс
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_87cca818e80c94563103df9dd43e5ab9.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510927_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_212002b1766fb79870107df800da0ad1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Военнослужащий группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Киеву не придется отказываться от контроля областей в ДНР посредством переговоров, так как поступательное продвижение ВС России может привести к краху позиций ВСУ в Донбассе, рассказал американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Русские формируют поле боя. Даже в такую плохую погоду Россия продвигается вперед. <…> Краматорск и Славянск — два крупных города в этом районе. Русские приближаются к ним. Вы увидите, как русские возьмут эти города. Когда это произойдет, украинские позиции рухнут на Донбассе. Украинцы никогда не откажутся от Донбасса. А им и не нужно будет ни от чего отказываться! Это просто будет принадлежать русским. Вас выгонят оттуда!" — подчеркнул эксперт.
Он подчеркнул, что такой результат определяет технологическая мощь российской армии. По словам экс-разведчика, даже если Запад вмешается в конфликт с Россией, это не помешает ей.
"У русских есть специальное подразделение "Рубикон", которое занимается охотой и уничтожением целей. Снимаю шляпу перед русскими. <…> Таковы сегодняшние русские. Если нам когда-нибудь придется столкнуться с русскими на поле боя, это будет не первый их бой. <…> Мы все умрем. Это гарантировано. У нас нет тактики, способной выжить на современном поле боя. Если мы вступим в противостояние с русскими, они нас уничтожат", — признался Риттер.
За последние сутки российскими силами было уничтожено 1180 украинских бойцов и 95 единиц военной техники.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала