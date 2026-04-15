https://1prime.ru/20260415/vsu-869193633.html

Слова Зеленского о ВСУ вызвали переполох на Западе

2026-04-15T21:54+0300

спецоперация на украине

германия

украина

европа

владимир зеленский

фридрих мерц

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о желании вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста и поддержка его слов канцлером Фридрихом Мерцем демонстрируют жестокость сторонников Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Вот что означает "проукраинская" позиция в Европе: никакой дипломатии и борьба до последнего украинца, чтобы попытаться ослабить Россию как стратегического соперника", — говорится в его публикации в соцсети X.Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

