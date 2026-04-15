Слова Зеленского о ВСУ вызвали переполох на Западе
2026-04-15T21:54+0300
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о желании вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста и поддержка его слов канцлером Фридрихом Мерцем демонстрируют жестокость сторонников Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Вот что означает "проукраинская" позиция в Европе: никакой дипломатии и борьба до последнего украинца, чтобы попытаться ослабить Россию как стратегического соперника", — говорится в его публикации в соцсети X.Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
