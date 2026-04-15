"Бесполезно". Слова Зеленского и Мерца о помощи Киеву разозлили японцев
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, в которых вселило оптимизм поражение действующего премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, стоит спуститься с небес на землю, считают пользователи Yahoo News Japan.
"Зеленский, полагаю, просто прыгает от счастья, ведь без кредита (займа на 90 миллиардов евро, который блокировала Венгрия – прим.ред.) Украина не продержится и до лета. Возникает лишь вот какой вопрос: станет ли Евросоюз поддерживать Киев сейчас, когда всему миру грозит мощнейший энергетический кризис, а международная обстановка нестабильна? Соединенные Штаты уже прекратили поддерживать Украину. Дело только за Евросоюзом. Сомневаюсь, что они решат пожертвовать собственными ресурсами ради такого ненадежного союзника", — написал один комментатор.
"Европа может щедро выдать Украине хоть сто таких кредитов, но они не смогут победить Россию. В итоге на плечи европейских граждан будет ложиться все более и более тяжкое бремя. Бесполезно. Дурацкий долг", — отметил другой.
"Я вот не столь оптимистичен, как Зеленский. Обстановка в мире меняется буквально каждый день, так что Европа еще может сдать назад. Такова суть международной политики", — высказался третий.
"Думаю, Украина смотрела бы на вещи с большим оптимизмом, если в стране сменилось бы руководство", — заключил еще один пользователь.
Владимир Зеленский 14 апреля выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине и заявил, что уверен в сотрудничестве с новым правительством Венгрии. Мерц, в свою очередь, утверждал, что предоставление кредита Украине повысит способность страны продолжать боевые действия, и выразил надежду на усиление давления на Москву.
Парламентские выборы состоялись в Венгрии 12 апреля. Победу одерживает партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, она получит конституционное большинство. При этом Мадьяр заявил, что Будапешт не должен участвовать в кредите для Киева, выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, выразил надежду на снятие антироссийских санкций и признал, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти.
