Доллар не упадет ниже 70 рублей, считает депутат Госдумы
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что американский доллар не упадет ниже 70 рублей.
2026-04-16T16:40+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что американский доллар не упадет ниже 70 рублей. "Наши экспортные товары дорожают, и понятно, что для рубля это сигнал укрепляться. Потому что растет предложение валюты, которой стало поступать больше за тот же объем проданных товаров. Соответственно, доллар по отношению к рублю становится дешевле", - сказал Аксаков "Парламентской газете". В то же время упасть американской валюте ниже 70 рублей за доллар не позволят, считает глава думского комитета. Аксаков подчеркнул, что тренды на валютном рынке сегодня подвержены влиянию событий на Ближнем Востоке.
