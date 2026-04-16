https://1prime.ru/20260416/bosch-869215611.html

Немецкий концерн Bosch в 2025 году впервые за 16 лет получил убыток - 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T19:22+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

санкт-петербург

сша

фрг

bosch

bild

газпром

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/01/867912304_0:196:2861:1805_1920x0_80_0_0_c2211071e0739c8d0064895d58105ca6.jpg

БЕРЛИН, 16 апр – ПРАЙМ. Немецкий технологический концерн Bosch, крупнейший в мире поставщик автокомплектующих, зафиксировал за 2025 год чистый убыток в 400 миллионов евро, до этого убыток компания получала в последний раз в 2009 году, пишет газета Bild со ссылкой на финансового директора концерна Маркуса Форшнера. "Технологический концерн Bosch в 2025 году впервые за много лет оказался в убытке. Как сообщил финансовый директор Bosch Маркус Форшнер на презентации финансового отчета, после уплаты налогов убыток составил 400 миллионов евро", - говорится в материале. При этом в 2024 году после уплаты налогов концерн получил чистую прибыль в размере около 1,3 миллиарда евро. По словам Форшнера, в предыдущий раз Bosch сообщала об убытках в 2009 году, пишет издание. Среди причин, по которым в 2025 году концерн понес убытки, Форшнер назвал высокие расходы на кадровую реструктуризацию, обошедшуюся Bosch в 2,7 миллиарда евро, а также рост издержек, курсовую разницу валют и пошлины США. Также отмечается падение конкурентоспособности Bosch на рынке бытовой техники из-за экономической ситуации. Так, потребители все чаще воздерживаются от приобретения холодильников, духовок, электроинструментов и садовой техники, пишет Bild. На этом фоне руководство компании во главе с гендиректором Штефаном Хартунгом планирует компенсировать убытки за счет сокращения штата. Так, в центральном отделении Bosch в Баден-Вюртемберге планируется сократить до 22 тысяч сотрудников в подразделении, отвечающем за производство автомобильных компонентов, пишет газета. По данным Bild, к концу 2025 года в Bosch работали 412 774 человека - на 5085 человек меньше, чем в 2024 году. Таким образом, тенденция к сокращению персонала уже проявилась в Bosch. При этом количество сотрудников концерна непосредственно в ФРГ также упало - до 123 тысяч в 2025 году со 129,7 тысячи, говорится в сообщении газеты. При этом Хартунг все еще сохраняет позитивный настрой, и компания рассчитывает в 2026 году нарастить продажи на 2-5% и увеличить операционную прибыль на 4-6%. На конец первого квартала 2026 года Bosch удалось сохранить уровень продаж на том же уровне, что и в 2025 году, сообщает издание. Глава пресс-службы дочерней компании Bosch, BSH Hausgeräte, Ева Бауэршмидт в марте сообщила РИА Новости, что на данный момент компания не планирует возвращаться к работе в России, несмотря на возобновление производства на своем бывшем заводе под Санкт-Петербургом. ФНС России ранее опубликовала финансовый отчет бывшего завода бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом - ООО "БСХ Бытовые Приборы", из которого следует, что тот в 2025 году возобновил свое производство, находясь под временным управлением дочерней структуры "Газпрома", АО "Газпром бытовые системы". BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

