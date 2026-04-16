Эксперт оценил риск дефицита нефти на мировых рынках - 16.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил риск дефицита нефти на мировых рынках
Эксперт оценил риск дефицита нефти на мировых рынках - 16.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил риск дефицита нефти на мировых рынках
Дефицит нефти, удобрений, алюминия и других товаров на мировых рынках возможен, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, такое мнение высказал РИА Новости... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T00:28+0300
2026-04-16T00:28+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
вшэ
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Дефицит нефти, удобрений, алюминия и других товаров на мировых рынках возможен, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов. "Если конфликт продлится еще несколько месяцев, то тогда запасы уже не смогут компенсировать сокращение предложения", - считает Салихов. Он добавил, что пока основной эффект ближневосточного конфликта - это рост цен на нефть на 50-60%. При этом мировой рынок уже лишился 8-9 миллионов баррелей в сутки мирового предложения из-за перекрытия Ормузского пролива. Однако пока это серьезно не отразилось на потреблении благодаря запасам, отметил эксперт. Также конфликт негативно отразится на различных промежуточных химических товарах - моноэтиленгликоле, гелии, метаноле, метил-трет-бутиловом эфире (нужен для повышения октанового числа топлива - ред.) и других. "Поставки этих продуктов, которые проходят через Ормузский пролив, превышает 50% от общих поставок в мировой торговли по сравнению с 25% для сырой нефти", - обратил внимание Салихов. Также через пролив проходит от 20% до 50% мировых поставок полиэтилена, карбамида, полипропилена и аммиака. "Другие товарные рынки, которые испытывают давление - удобрения, металлы (в первую очередь, алюминий). Страдают в первую очередь азиатские страны - Индия, Китай, Япония, Южная Корея", - добавил эксперт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Также президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным заключение сделки с Ираном до 27 апреля.
сша
иран
ближний восток
мировая экономика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, вшэ
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, ВШЭ
00:28 16.04.2026
 
Эксперт оценил риск дефицита нефти на мировых рынках

Экономист Салихов: дефицит нефти возможен, если конфликт на Ближнем Востоке затянется

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Дефицит нефти, удобрений, алюминия и других товаров на мировых рынках возможен, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.
"Если конфликт продлится еще несколько месяцев, то тогда запасы уже не смогут компенсировать сокращение предложения", - считает Салихов.
Он добавил, что пока основной эффект ближневосточного конфликта - это рост цен на нефть на 50-60%. При этом мировой рынок уже лишился 8-9 миллионов баррелей в сутки мирового предложения из-за перекрытия Ормузского пролива. Однако пока это серьезно не отразилось на потреблении благодаря запасам, отметил эксперт.
Также конфликт негативно отразится на различных промежуточных химических товарах - моноэтиленгликоле, гелии, метаноле, метил-трет-бутиловом эфире (нужен для повышения октанового числа топлива - ред.) и других. "Поставки этих продуктов, которые проходят через Ормузский пролив, превышает 50% от общих поставок в мировой торговли по сравнению с 25% для сырой нефти", - обратил внимание Салихов.
Также через пролив проходит от 20% до 50% мировых поставок полиэтилена, карбамида, полипропилена и аммиака. "Другие товарные рынки, которые испытывают давление - удобрения, металлы (в первую очередь, алюминий). Страдают в первую очередь азиатские страны - Индия, Китай, Япония, Южная Корея", - добавил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Также президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным заключение сделки с Ираном до 27 апреля.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампВШЭ
 
 
