ExxonMobil отозвала предложение о продаже СПГ с завода Golden Pass

2026-04-16T23:34+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil отозвала предложение о продаже двух первых партий сжиженного природного газа (СПГ) с завода Golden Pass, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Компания ExxonMobil отозвала предложение о продаже двух первых партий сжиженного природного газа со своего экспортного завода Golden Pass в Техасе, который находился в процессе запуска", - пишет Рейтер. Агентство пишет, что источники не назвали причину отзыва, но отмечает, что завод работает примерно на треть своей мощности с момента начала производства в конце прошлого месяца. Рейтер пишет, что представители компании ExxonMobil и руководство завода Golden Pass отказались комментировать ситуацию. Golden Pass LNG Terminal LLC принадлежит дочерним компаниям Qatar Energy (70%) и Exxon Mobil (30%). Суммарная мощность трех производственных линий завода Golden Pass должна составить 18,1 миллиона тонн в год. Сроки его ввода в строй переносились уже несколько раз. Сейчас полностью завершить постройку планируется к ноябрю 2029 года. В феврале 2024 года минэнерго США также выдало компании разрешение импортировать СПГ из различных международных источников в течение двух лет, с 30 марта 2024 года по 29 марта 2026 года. Затем, в 2025 году, министерство страны выдало компании разрешение на реэкспорт СПГ из других источников ещё на два года.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

