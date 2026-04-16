Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ExxonMobil отозвала предложение о продаже СПГ с завода Golden Pass - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260416/exxonmobil-869221838.html
ExxonMobil отозвала предложение о продаже СПГ с завода Golden Pass
энергетика
газ
техас
сша
exxonmobil
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg
https://1prime.ru/20260316/kompanii-868336389.html
техас
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3f2c29a0f6f0724437ff1b3edab02f19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:34 16.04.2026
 
© Турецкое интернет-издание StarExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil . Архивное фото
© Турецкое интернет-издание Star
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil отозвала предложение о продаже двух первых партий сжиженного природного газа (СПГ) с завода Golden Pass, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Компания ExxonMobil отозвала предложение о продаже двух первых партий сжиженного природного газа со своего экспортного завода Golden Pass в Техасе, который находился в процессе запуска", - пишет Рейтер.
Агентство пишет, что источники не назвали причину отзыва, но отмечает, что завод работает примерно на треть своей мощности с момента начала производства в конце прошлого месяца.
Рейтер пишет, что представители компании ExxonMobil и руководство завода Golden Pass отказались комментировать ситуацию.
Golden Pass LNG Terminal LLC принадлежит дочерним компаниям Qatar Energy (70%) и Exxon Mobil (30%). Суммарная мощность трех производственных линий завода Golden Pass должна составить 18,1 миллиона тонн в год. Сроки его ввода в строй переносились уже несколько раз. Сейчас полностью завершить постройку планируется к ноябрю 2029 года.
Буровая установка для геологической разведки в Техасе - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2026
WSJ: нефтяные компании предупредили США об угрозе энергетического кризиса
16 марта, 03:53
В феврале 2024 года минэнерго США также выдало компании разрешение импортировать СПГ из различных международных источников в течение двух лет, с 30 марта 2024 года по 29 марта 2026 года. Затем, в 2025 году, министерство страны выдало компании разрешение на реэкспорт СПГ из других источников ещё на два года.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала