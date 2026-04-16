В Германии забили тревогу из-за предупреждения Минобороны России - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Германии забили тревогу из-за предупреждения Минобороны России
Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Минобороны России об адресах филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе. | 16.04.2026, ПРАЙМ
17:07 16.04.2026
 

В Германии забили тревогу из-за предупреждения Минобороны России

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Минобороны России об адресах филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
"Все эти разжигатели войны по-прежнему втягивают весь мир в безнадежную борьбу Зеленского. Наконец-то начните переговоры с Россией и идите на компромиссы", — призвал Liberalist.
Предупреждение Минобороны России напугало Запад
"Уже четыре года я задаюсь вопросом о мотивах стран, поддерживающих Украину. Неужели они действительно хотят навсегда испортить отношения с Россией?" — отметил Mündiger B.
"Ведь это уже давно война объединенного Запада против России. Тот, кто утверждает обратное, просто слеп", — указала Ischia L.
"По-видимому, многие не осознают, что мы шаг за шагом скатываемся к войне с Россией. Кажется, многие не осознают, что вообще для них означает война", — посетовал Ka H.
Накануне российское военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей Вооруженных сил.
