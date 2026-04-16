Грузопоток между Приморьем и Китаем в 2025 году вырос на 29% - 16.04.2026, ПРАЙМ
Грузопоток между Приморьем и Китаем в 2025 году вырос на 29%
Объем грузовых перевозок между Приморьем и Китаем в 2025 году вырос на 29% в сравнении с 2024 годом, сообщает правительство региона. | 16.04.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок между Приморьем и Китаем в 2025 году вырос на 29% в сравнении с 2024 годом, сообщает правительство региона.
Темы экономического сотрудничества обсуждались на встрече главы Приморья Олега Кожемяко и недавно вступившего в должность генерального консула КНР во Владивостоке У Дэминя.
"Рост идёт по грузовым перевозкам. Прирост по сравнению с 2024 годом – 29%. В 2025 году грузопоток через автомобильные пункты пропуска составил более чем 3,3 миллиона тонн", - приводят власти слова Кожемяко.
Он отметил, что в этом году увеличится пропускная способность за счёт сдачи пунктов пропуска в Пограничном и Краскино.
"В начале следующего года запустим Марково и продолжим работу в Полтавке, где требуются наши совместные решения. Думаю, мы найдём те компромиссы, которые позволят решить вопросы транспортного сообщения и увеличить в несколько раз пропускную способность погранперехода, чтобы увеличилось и количество пассажиров, и грузов, пересекающих границу", – добавил Кожемяко.
 
