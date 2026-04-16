Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3%
Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3% - 16.04.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3%
Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 3%, свидетельствуют опубликованные в... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T07:06+0300
2026-04-16T07:06+0300
2026-04-16T07:06+0300
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 3%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро.
Китай за три первых месяца года добыл 54,8 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 184,31 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 1,1%.
Добыча природного газа в Китае в январе-марте достигла отметки в 68,1 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – 3%.
При этом добыча угля за отчетный период несколько выросла. Так, рост показателя в годовом выражении составил 0,1%, объем достиг отметки в 1,2 миллиарда тонн.
По итогам 2025 года Китай нарастил добычу нефти на 1,5% % – до 216,05 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров. Объем добычи угля вырос на 41,2% и достиг отметки в 4,83 миллиарда тонн.
Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3%
Госстат: Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3%, газа — на 3%
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Китай в январе-марте нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 3%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро.
Китай за три первых месяца года добыл 54,8 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 184,31 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 1,1%.
Добыча природного газа в Китае в январе-марте достигла отметки в 68,1 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – 3%.
При этом добыча угля за отчетный период несколько выросла. Так, рост показателя в годовом выражении составил 0,1%, объем достиг отметки в 1,2 миллиарда тонн.
По итогам 2025 года Китай нарастил добычу нефти на 1,5% % – до 216,05 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров. Объем добычи угля вырос на 41,2% и достиг отметки в 4,83 миллиарда тонн.