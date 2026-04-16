https://1prime.ru/20260416/kolebanija-869201285.html
Колебания на рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая
Колебания на рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая - 16.04.2026, ПРАЙМ
Колебания на рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая
Колебания на международном рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T07:46+0300
2026-04-16T07:46+0300
2026-04-16T07:58+0300
энергетика
нефть
китай
сша
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869201285.jpg?1776315484
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Колебания на международном рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн. "В целом, колебания на международном рынке нефти оказывают на нас относительно небольшое влияние", - сказал он. Мао Шэнъюн отметил, что в настоящее время на нефть приходится менее 50% общего потребления энергии в Китае. Он добавил, что в последние годы в Китае активно развиваются новые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, а доля потребления неископаемых источников энергии в КНР выросла примерно до 20% ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, китай, сша, кнр
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, США, КНР
Колебания на рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая
Мао Шэнъюн: колебания на рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Колебания на международном рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.
"В целом, колебания на международном рынке нефти оказывают на нас относительно небольшое влияние", - сказал он.
Мао Шэнъюн отметил, что в настоящее время на нефть приходится менее 50% общего потребления энергии в Китае. Он добавил, что в последние годы в Китае активно развиваются новые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, а доля потребления неископаемых источников энергии в КНР выросла примерно до 20%
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.