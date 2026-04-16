Колебания на рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая

2026-04-16T07:46+0300

ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Колебания на международном рынке нефти не оказывают большого влияния на экономику Китая, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн. "В целом, колебания на международном рынке нефти оказывают на нас относительно небольшое влияние", - сказал он. Мао Шэнъюн отметил, что в настоящее время на нефть приходится менее 50% общего потребления энергии в Китае. Он добавил, что в последние годы в Китае активно развиваются новые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, а доля потребления неископаемых источников энергии в КНР выросла примерно до 20% ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

