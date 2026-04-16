Набиуллина рассказала, что повышает привлекательность рынка капитала

Набиуллина рассказала, что повышает привлекательность рынка капитала - 16.04.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, что повышает привлекательность рынка капитала

Ключевая ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это лишь временный фактор, а базовые - это справедливые цены и прозрачная дивидендная политика,... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T13:04+0300

2026-04-16T13:04+0300

2026-04-16T13:04+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это лишь временный фактор, а базовые - это справедливые цены и прозрачная дивидендная политика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас нашли козла отпущения. Почему рынок капитала не развивается? Это ключевая ставка... Я согласна, ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это временный фактор. И временно была ставка высокая", - сказала она, выступая на Биржевом форуме. "Вспомните, когда у нас ставка была 7,5% и прибыль росла в 2023-2024 годах огромными темпами. Что-то у нас рынок капитала не развивался теми темпами, которые мы хотели. Да, было чуть больше IPO, но с очень небольшими ценниками. Все-таки есть, наверное, другие базовые причины, по которым, в том числе и люди с большими чеками, о которых вы говорите, не инвестируют в рынок капитала", - отметила Набиуллина. По ее словам, инвесторы не готовы покупать "кота в мешке", важна прозрачная дивидендная политика, борьба с инсайдом. "Каждый инвестор должен понимать, что он может продать по справедливой цене... должны быть справедливые цены, должна быть прозрачная и предсказуемая дивидендная политика", - подчеркнула глава ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, финансы, эльвира набиуллина, банк россия