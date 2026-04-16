В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России
В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России
Москва предполагала, что США могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T14:04+0300
2026-04-16T14:04+0300
2026-04-16T16:09+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Москва предполагала, что США могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не будут продлять генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти. "Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление министра финансов США.
сша
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, сша, москва, рф, дмитрий песков, скотт бессент
Нефть, РОССИЯ, США, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Скотт Бессент
В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России
Песков: Россия предполагала, что США не продлят лицензии на покупку нефти