В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России

Москва предполагала, что США могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2026-04-16T14:04+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Москва предполагала, что США могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не будут продлять генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти. "Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление министра финансов США.

