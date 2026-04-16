Минфин пересмотрит бюджетное правило для следующей трехлетки

2026-04-16T15:30+0300

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минфин РФ пересмотрит цену отсечения по нефти в бюджетном правиле во время бюджетного процесса на предстоящую трехлетку, текущий год можно прожить при плановых 59 долларах за баррель, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Наша задача заключается в том, чтобы бюджетную политику составлять из более низких, чем сегодня предусмотрено, базовых цен (на нефть - ред.). Какая будет базовая цена (в новом бюджетном правиле - ред.), мы рассмотрим в ходе бюджетного процесса на предстоящую трехлетку", - сказал он в кулуарах Биржевого форума. По его словам, пока нет необходимости в корректировке текущей цены отсечения. "Теперь вопрос текущего года. Да, у нас она заложена 59 долларов за баррель. Разные были точки зрения, но мне кажется, что пока нет необходимости корректировки этого параметра, и этот год мы вполне можем прожить при этом уровне отсечки", - отметил Силуанов. Он добавил, что в случае поступления дополнительных нефтегазовых доходов выше цены отсечения в бюджетном правиле средства пополнят Фонд национального благосостояния (ФНБ). "Это наш якорь стабильности с одной стороны, а с другой стороны - источник технологического развития. Если будут дополнительные нефтегазовые доходы, то в первую очередь они восполнят тот недосбор нефтегазовых доходов, который произошел в первом квартале, и это позволит покрыть те плановые расходные ассигнования, которые предусмотрены в бюджете", - пояснил министр. По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Изначально министерство планировало поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно сейчас она составляет 59 долларов за баррель.

