Предупреждение Минобороны России напугало Запад - 16.04.2026, ПРАЙМ
Предупреждение Минобороны России напугало Запад
Издание Daily Express назвало прямой угрозой для Великобритании публикацию мест филиалов украинских компаний по выпуску БПЛА в Европе. | 16.04.2026, ПРАЙМ
17:05 16.04.2026
 
Предупреждение Минобороны России напугало Запад

Express назвало угрозой раскрытие мест производства украинских БПЛА в ЕС

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Издание Daily Express назвало прямой угрозой для Великобритании публикацию мест филиалов украинских компаний по выпуску БПЛА в Европе.
"Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке", — говорится в публикации.
Издание также приводит слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что европейцам следует буквально принимать заявление Минобороны.
В другой статье Daily Express выложило список безопасных мест в Великобритании, которые находятся далеко от военных наземных и морских баз, а также крупных городов.
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
