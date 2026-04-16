"Идея провалилась". На Украине сделали внезапное заявление о Путине
Планы западных стран против президента России Владимира Путина потерпели неудачу, а больше всего от их действий пострадала Украина, заявила бывший... | 16.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Планы западных стран против президента России Владимира Путина потерпели неудачу, а больше всего от их действий пострадала Украина, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X."Если объединенный Запад не добился "коллапса" Путина за более чем четыре года <…>, это означает, что сама эта идея провалилась, поскольку из-за этого Украина пережила огромные страдания, и их нельзя оправдать пустыми лозунгами", — написала она.Мендель также отметила, что Киеву нужен мир, и это единственное, к чему должен стремиться Запад.В марте Владимир Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран. Он также напомнил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его словам, европейские страны пожинают то, что сами посеяли.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
Мендель заявила о провале попыток западных стран добиться коллапса РФ