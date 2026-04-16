Роскачество выявило несоответствие техрегламенту в образцах школьных брюк

Почти 80% образцов школьных брюк на основе полиэстера не соответствуют требованиям техрегламента, выяснило Роскачество в своем исследовании. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T09:49+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти 80% образцов школьных брюк на основе полиэстера не соответствуют требованиям техрегламента, выяснило Роскачество в своем исследовании. "Роскачество завершило вторую часть масштабного исследования школьных брюк для мальчиков. На этот раз эксперты проверили 30 моделей из синтетических и смесовых материалов с преобладанием полиэстера… Почти 80% образцов не соответствуют обязательным требованиям технического регламента", - говорится в сообщении. Так, по результататам исследования, каждый второй товар был фальсифицирован - маркировка вводила потребителя в заблуждение: заявленные хлопок, вискозу, эластан заменяли более дешевым полиэстером. "В ряде моделей... производители вообще не указали состав подкладки, которая оказалась на 100% синтетической — а именно подкладка напрямую контактирует с кожей ребенка", - отметили эксперты. Помимо этого, у девяти из 30 брюк было выявлено превышение допустимого уровня общих фенолов, а фенолы относятся к высокоопасным веществам, накапливаются в организме, вызывают головные боли, аллергию, вялость и другие проблемы. Также 14 из 30 товаров не обеспечивают нормальную воздухопроницаемость или гигроскопичность. По словам экспертов, ребенок в таких брюках перегревается, сидит в мокрой одежде, быстро утомляется и чаще болеет простудными заболеваниями. Еще восемь товаров имеют проблемы с документами. В Роскачестве подчеркнули, что в этом случае безопасность и качество товаров официально никем не подтверждены. Роскачество сообщило также, что по итогам исследования Роспотребнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении производителей и импортеров брендов Nino Mio, Shery Sheff, "Апрель", Ladno, Happyfox, "Соль & перец", "Лицей", "Алекс-М", "Сашка Барашка", "Серебряная звезда", "Оle!twice", ISB. "Производители отреагировали: сняты с продажи и отозваны партии брюк "Алекс-М", "Сашка Барашка", Van Cliff Junior, Formaschool, Elementarno, Hola, Isb. Производитель ТМ "Апрель" дополнительно проинформировал покупателей о сезонном назначении брюк", - отметили эксперты. . Производитель ТМ "Лицей" заменил подкладку на соответствующую требованиям, "Ole!twice" ввел входной контроль тканей и подал заявку на повторные испытания, добавили там. Но несмотря на массовые нарушения, на рынке есть и добросовестные производители, отмечают в Роскачестве. "По итогам исследования брюки Olmi и "Нашим детям" соответствуют всем обязательным требованиям и опережающему стандарту Роскачества, что позволяет им претендовать на государственный Знак качества. Брюкам Kavaliernew Знак качества уже присвоен после подтверждения уровня локализации производства", - заключили в организации.

https://1prime.ru/20251104/kanikuly-864193495.html

https://1prime.ru/20260314/roszdravnadzor-868309404.html

