"На линии огня". Предупреждение Минобороны России вызвало тревогу на Западе - 16.04.2026, ПРАЙМ

Публикация Минобороны России с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой...

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Публикация Минобороны России с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и ЕС, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети X."Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. <…> Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить", — высказался он.По словам политика, такой шаг Минобороны явно свидетельствует о сдвиге в отношениях между Россией и Европой.Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

