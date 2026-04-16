https://1prime.ru/20260416/rossiya-869218122.html
"На линии огня". Предупреждение Минобороны России вызвало тревогу на Западе
"На линии огня". Предупреждение Минобороны России вызвало тревогу на Западе - 16.04.2026, ПРАЙМ
"На линии огня". Предупреждение Минобороны России вызвало тревогу на Западе
Публикация Минобороны России с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой...
2026-04-16T21:51+0300
2026-04-16T21:51+0300
2026-04-16T21:51+0300
россия
москва
европа
запад
дмитрий медведев
минобороны рф
ес
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Публикация Минобороны России с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и ЕС, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети X."Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. <…> Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить", — высказался он.По словам политика, такой шаг Минобороны явно свидетельствует о сдвиге в отношениях между Россией и Европой.Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
москва
европа
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, европа, запад, дмитрий медведев, минобороны рф, ес, совбез
РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Дмитрий Медведев, Минобороны РФ, ЕС, Совбез
"На линии огня". Предупреждение Минобороны России вызвало тревогу на Западе
Фергюсон: раскрытие Россией мест производства украинских дронов в Европе — серьезный сдвиг