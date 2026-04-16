https://1prime.ru/20260416/shiny-869203184.html

ЕЭК может ввести пошлины или квоты на импортные легковые шины

Квоты или пошлины в размере 30% могут ввести в России на импортные легковые шины, пишет газета "Коммерсант".

2026-04-16T10:10+0300

бизнес

россия

китай

рф

евразийская экономическая комиссия

еаэс

црпт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862639302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_702dfdbec81bb3249dc508ee2336a571.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Квоты или пошлины в размере 30% могут ввести в России на импортные легковые шины, пишет газета "Коммерсант". "Крупные производители шин, включая "Кордиант" и Ikon Tyres, просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) защитить российский рынок от все более нарастающего импорта, в первую очередь из Китая. Расследование может закончиться введением квот или пошлин на импортные поставки в размере около 30%", - пишет "Коммерсант". Отмечается, что эксперты допускают рост цен на дешевые китайские шины. Проведение расследования в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин инициировали в ЕЭК сами производители шин, из-за резко увеличившихся поставок из-за рубежа, рассказали газете три источника на рынке производителей шин. "Коммерсант" добавляет, что среди заявителей такие компании как "Кордиант", "Кама", Ikon Tyres и "Белшина". Два собеседника "Коммерсанта" рассказали, что как итог могут ввести пошлины в размере около 30%. Уточняется, что срок рассмотрения заявления для открытия расследования составляет как правило 30 дней, но с возможностью продления. "Коммерсант" указывает на то, что по данным ЦРПТ, в 2024 году в РФ было ввезено рекордные 25,8 миллиона легковых шин, а в 2025 году - 25,4 миллиона. При этом на долю Китая приходится около 75% поставок, и в основном дешёвых шин. "По данным Главного таможенного управления КНР, в 2025 году Россия импортировала из Китая легковые шины на 510,15 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году, до ухода из РФ части крупных зарубежных брендов. По итогам января-февраля 2026 года Китай увеличил поставки легковых шин в Россию примерно на 31% год к году, до 112 миллионов долларов", - добавляет газета.

https://1prime.ru/20260327/lada-868676769.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

