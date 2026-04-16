СМИ: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации - 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260416/smi-869197211.html
СМИ: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации
СМИ: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации - 16.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации
Американская авиакомпания Spirit Airlines находится под угрозой полной ликвидации из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке,... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T02:04+0300
2026-04-16T02:04+0300
ВАШИНГТОН, 16 апр – ПРАЙМ. Американская авиакомпания Spirit Airlines находится под угрозой полной ликвидации из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Spirit Aviation Holdings Inc. находится под угрозой ликвидации, поскольку рост цен на авиатопливо, вызванный войной США с Ираном, еще больше сокращает финансовые возможности обанкротившегося бюджетного авиаперевозчика", – передает Блумберг. По информации источников агентства, финальное решение может быть принято уже на этой неделе, но ситуация может измениться, поскольку лоукостер еще ведет переговоры со своими кредиторами. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что привело к росту цен на топливо в большинстве государств. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, джей ди вэнс
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
02:04 16.04.2026
 
СМИ: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации

Блумберг: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации из-за роста цен на топливо

ВАШИНГТОН, 16 апр – ПРАЙМ. Американская авиакомпания Spirit Airlines находится под угрозой полной ликвидации из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Компания Spirit Aviation Holdings Inc. находится под угрозой ликвидации, поскольку рост цен на авиатопливо, вызванный войной США с Ираном, еще больше сокращает финансовые возможности обанкротившегося бюджетного авиаперевозчика", – передает Блумберг.
По информации источников агентства, финальное решение может быть принято уже на этой неделе, но ситуация может измениться, поскольку лоукостер еще ведет переговоры со своими кредиторами.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что привело к росту цен на топливо в большинстве государств.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
