СМИ: Spirit Airlines находится под угрозой ликвидации

Американская авиакомпания Spirit Airlines находится под угрозой полной ликвидации из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке,... | 16.04.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 16 апр – ПРАЙМ. Американская авиакомпания Spirit Airlines находится под угрозой полной ликвидации из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Spirit Aviation Holdings Inc. находится под угрозой ликвидации, поскольку рост цен на авиатопливо, вызванный войной США с Ираном, еще больше сокращает финансовые возможности обанкротившегося бюджетного авиаперевозчика", – передает Блумберг. По информации источников агентства, финальное решение может быть принято уже на этой неделе, но ситуация может измениться, поскольку лоукостер еще ведет переговоры со своими кредиторами. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что привело к росту цен на топливо в большинстве государств. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.

