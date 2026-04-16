Страны G7 считают ситуацию на рынках крайне неопределённой - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260416/strana-869200511.html
Страны G7 считают ситуацию на рынках крайне неопределённой
Страны G7 считают, что текущая ситуация на рынках на фоне обострения на Ближнем Востоке остаётся крайне неопределённой и не поддаётся точному прогнозированию,... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T07:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869200511.jpg?1776312598
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают, что текущая ситуация на рынках на фоне обострения на Ближнем Востоке остаётся крайне неопределённой и не поддаётся точному прогнозированию, заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерской встречи. "Практически все отмечали, что в текущей ситуации крайне сложно делать прогнозы", — подчеркнула она. По словам министра, в настоящее время невозможно определить ни сроки развития кризиса, ни масштабы влияния, ни потенциальные последствия для мировой экономики. "Неясно, когда эта ситуация закончится", — добавила она. Катаяма также охарактеризовала происходящее как "ситуацию, которой ранее почти не было аналогов". Министр отметила, что страны G7 продолжают внимательно следить за развитием событий и оценивать возможные риски для мировой экономики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:09 16.04.2026
 
Глава Минфина Японии Катаяма: ситуация на рынках не поддается прогнозированию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают, что текущая ситуация на рынках на фоне обострения на Ближнем Востоке остаётся крайне неопределённой и не поддаётся точному прогнозированию, заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерской встречи.
"Практически все отмечали, что в текущей ситуации крайне сложно делать прогнозы", — подчеркнула она.
По словам министра, в настоящее время невозможно определить ни сроки развития кризиса, ни масштабы влияния, ни потенциальные последствия для мировой экономики.
"Неясно, когда эта ситуация закончится", — добавила она.
Катаяма также охарактеризовала происходящее как "ситуацию, которой ранее почти не было аналогов".
Министр отметила, что страны G7 продолжают внимательно следить за развитием событий и оценивать возможные риски для мировой экономики.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала