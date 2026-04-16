Страны G7 считают ситуацию на рынках крайне неопределённой

2026-04-16T07:09+0300

ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают, что текущая ситуация на рынках на фоне обострения на Ближнем Востоке остаётся крайне неопределённой и не поддаётся точному прогнозированию, заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерской встречи. "Практически все отмечали, что в текущей ситуации крайне сложно делать прогнозы", — подчеркнула она. По словам министра, в настоящее время невозможно определить ни сроки развития кризиса, ни масштабы влияния, ни потенциальные последствия для мировой экономики. "Неясно, когда эта ситуация закончится", — добавила она. Катаяма также охарактеризовала происходящее как "ситуацию, которой ранее почти не было аналогов". Министр отметила, что страны G7 продолжают внимательно следить за развитием событий и оценивать возможные риски для мировой экономики.

