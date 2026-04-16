https://1prime.ru/20260416/strana-869200511.html
Страны G7 считают ситуацию на рынках крайне неопределённой
2026-04-16T07:09+0300
энергетика
нефть
экономика
ближний восток
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869200511.jpg?1776312598
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают, что текущая ситуация на рынках на фоне обострения на Ближнем Востоке остаётся крайне неопределённой и не поддаётся точному прогнозированию, заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерской встречи.
"Практически все отмечали, что в текущей ситуации крайне сложно делать прогнозы", — подчеркнула она.
По словам министра, в настоящее время невозможно определить ни сроки развития кризиса, ни масштабы влияния, ни потенциальные последствия для мировой экономики.
"Неясно, когда эта ситуация закончится", — добавила она.
Катаяма также охарактеризовала происходящее как "ситуацию, которой ранее почти не было аналогов".
Министр отметила, что страны G7 продолжают внимательно следить за развитием событий и оценивать возможные риски для мировой экономики.
ближний восток
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
