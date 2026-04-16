Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кто должен?" СМИ рассказали о скандале в Британии из-за Киева - 16.04.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Кто должен?" СМИ рассказали о скандале в Британии из-за Киева
"Кто должен?" СМИ рассказали о скандале в Британии из-за Киева - 16.04.2026, ПРАЙМ
"Кто должен?" СМИ рассказали о скандале в Британии из-за Киева
В британском правительстве возник спор относительно финансирования плана по отправке военных на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные... | 16.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В британском правительстве возник спор относительно финансирования плана по отправке военных на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве страны."Спор, касающийся того, кто должен финансировать вклад Великобритании в миротворческую миссию на Украине — казначейство или Министерство обороны, — стал частью более широкой дискуссии о военных расходах", — говорится в публикации.По данным источников, британское казначейство отвергло предложение финансировать эти расходы из резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств, несмотря на заявление министра обороны Соединенного королевства Джона Хили, сделанное в январе. Он сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве первоначального финансирования на подготовку вооруженных сил к развертыванию в составе многонациональных сил в Украине."Министерство обороны признало, что финансирование будет осуществляться из собственного бюджета", — сообщается в материале.Отмечается, что дискуссия разворачивается на фоне серьезного дефицита оборонного бюджета.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
"Кто должен?" СМИ рассказали о скандале в Британии из-за Киева

FT сообщила о спорах в Британии из-за денег на отправку военного контингента на Украину

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В британском правительстве возник спор относительно финансирования плана по отправке военных на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве страны.
"Спор, касающийся того, кто должен финансировать вклад Великобритании в миротворческую миссию на Украине — казначейство или Министерство обороны, — стал частью более широкой дискуссии о военных расходах", — говорится в публикации.
По данным источников, британское казначейство отвергло предложение финансировать эти расходы из резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств, несмотря на заявление министра обороны Соединенного королевства Джона Хили, сделанное в январе. Он сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве первоначального финансирования на подготовку вооруженных сил к развертыванию в составе многонациональных сил в Украине.
"Министерство обороны признало, что финансирование будет осуществляться из собственного бюджета", — сообщается в материале.
Отмечается, что дискуссия разворачивается на фоне серьезного дефицита оборонного бюджета.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
