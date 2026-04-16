Япония заявила о возможности обеспечить поставки нефти более чем на год - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/yaponiya-869202527.html
Япония заявила о возможности обеспечить поставки нефти более чем на год
Япония заявила о возможности обеспечить поставки нефти более чем на год - 16.04.2026, ПРАЙМ
Япония заявила о возможности обеспечить поставки нефти более чем на год
Власти Японии считают возможным обеспечение стабильных поставок нефти на период более года, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T08:54+0300
2026-04-16T09:26+0300
нефть
ближний восток
япония
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Власти Японии считают возможным обеспечение стабильных поставок нефти на период более года, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил заместитель генерального секретаря правительства Кэй Сато. “Появилась перспектива обеспечения поставок нефти на период более года”, — отметил он. По словам Като, этого удалось добиться “благодаря максимальному использованию маршрутов, не проходящих через Ормузский пролив, а также за счет альтернативных поставок с Ближнего Востока и из США”. При этом власти признали, что на уровне распределения возможны локальные сбои, из-за которых отдельные виды продукции могут не доходить до потребителей. В связи с этим правительство принимает меры по обеспечению приоритетных поставок для критически важных сфер, включая медицину, сельское хозяйство и транспорт. Ранее министерство экономики Японии сообщило о том, что Токио в мае увеличит импорт нефти из США примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом на фоне усилий по диверсификации поставок и снижению зависимости от Ближнего Востока. По данным ведомства, доля альтернативных поставок в апреле превысила 20% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в мае, как ожидается, превысит половину.
https://1prime.ru/20260415/bessent-869194726.html
ближний восток
япония
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, япония, ормузский пролив
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЯПОНИЯ, Ормузский пролив
08:54 16.04.2026 (обновлено: 09:26 16.04.2026)
 
Япония заявила о возможности обеспечить поставки нефти более чем на год

Сато: Япония может обеспечить стабильные поставки нефти более чем на год

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Власти Японии считают возможным обеспечение стабильных поставок нефти на период более года, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил заместитель генерального секретаря правительства Кэй Сато.
“Появилась перспектива обеспечения поставок нефти на период более года”, — отметил он.
По словам Като, этого удалось добиться “благодаря максимальному использованию маршрутов, не проходящих через Ормузский пролив, а также за счет альтернативных поставок с Ближнего Востока и из США”.
При этом власти признали, что на уровне распределения возможны локальные сбои, из-за которых отдельные виды продукции могут не доходить до потребителей.
Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Бессент допустил введение вторичных санкций за покупку иранской нефти
Вчера, 22:34
В связи с этим правительство принимает меры по обеспечению приоритетных поставок для критически важных сфер, включая медицину, сельское хозяйство и транспорт.
Ранее министерство экономики Японии сообщило о том, что Токио в мае увеличит импорт нефти из США примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом на фоне усилий по диверсификации поставок и снижению зависимости от Ближнего Востока. По данным ведомства, доля альтернативных поставок в апреле превысила 20% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в мае, как ожидается, превысит половину.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКЯПОНИЯОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала