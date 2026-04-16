https://1prime.ru/20260416/yaponiya-869202527.html
Япония заявила о возможности обеспечить поставки нефти более чем на год
2026-04-16T08:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Власти Японии считают возможным обеспечение стабильных поставок нефти на период более года, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил заместитель генерального секретаря правительства Кэй Сато. “Появилась перспектива обеспечения поставок нефти на период более года”, — отметил он. По словам Като, этого удалось добиться “благодаря максимальному использованию маршрутов, не проходящих через Ормузский пролив, а также за счет альтернативных поставок с Ближнего Востока и из США”. При этом власти признали, что на уровне распределения возможны локальные сбои, из-за которых отдельные виды продукции могут не доходить до потребителей. В связи с этим правительство принимает меры по обеспечению приоритетных поставок для критически важных сфер, включая медицину, сельское хозяйство и транспорт. Ранее министерство экономики Японии сообщило о том, что Токио в мае увеличит импорт нефти из США примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом на фоне усилий по диверсификации поставок и снижению зависимости от Ближнего Востока. По данным ведомства, доля альтернативных поставок в апреле превысила 20% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в мае, как ожидается, превысит половину.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
