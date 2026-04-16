"Мы глупцы". Заявление Зеленского о США разозлило европейцев - 16.04.2026, ПРАЙМ

Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что война США с Ираном отвлекла внимание Вашингтона от... | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что война США с Ираном отвлекла внимание Вашингтона от урегулирования конфликта на Украине."Зеленский сетует на негативное влияние войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия в его страну. Так что же это? Мир или оружие? Какое абсурдное заявление", — написал один комментатор."Зеленский приезжает, умоляя о миллиардах на продолжение войны и сохранение власти. Миллионы украинцев бегут от политики этого телеклоуна, в то время как глава нашего правительства пресмыкается перед ним <...>. В Германии повсюду дефицит. Пока объявляют о радикальных сокращениях для нас, налогоплательщиков, общественные телеканалы приветствуют требования этого эгоманьяка?" — высказался другой."Неужели мы теперь единственные? Если, конечно, не считать главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен", — поинтересовался третий."И вот мы, глупцы, вынуждены продолжать платить за иностранное государство, с которым мы не состоим в союзе и которое, будем надеяться, никогда не станет членом НАТО", — поделился мнением еще один пользователь."Больше нет сил слушать нытье господина Зеленского!" — резюмировали читатели.Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он посетовал, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

