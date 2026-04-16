"Мы глупцы". Заявление Зеленского о США разозлило европейцев - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260416/zelenskiy-869219042.html
"Мы глупцы". Заявление Зеленского о США разозлило европейцев
2026-04-16T22:20+0300
спецоперация на украине
сша
иран
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
нато
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:20 16.04.2026
 

"Мы глупцы". Заявление Зеленского о США разозлило европейцев

Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что война США с Ираном отвлекла внимание Вашингтона от урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский сетует на негативное влияние войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия в его страну. Так что же это? Мир или оружие? Какое абсурдное заявление", — написал один комментатор.
"Зеленский приезжает, умоляя о миллиардах на продолжение войны и сохранение власти. Миллионы украинцев бегут от политики этого телеклоуна, в то время как глава нашего правительства пресмыкается перед ним <...>. В Германии повсюду дефицит. Пока объявляют о радикальных сокращениях для нас, налогоплательщиков, общественные телеканалы приветствуют требования этого эгоманьяка?" — высказался другой.
"Неужели мы теперь единственные? Если, конечно, не считать главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен", — поинтересовался третий.
"И вот мы, глупцы, вынуждены продолжать платить за иностранное государство, с которым мы не состоим в союзе и которое, будем надеяться, никогда не станет членом НАТО", — поделился мнением еще один пользователь.
"Больше нет сил слушать нытье господина Зеленского!" — резюмировали читатели.
Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он посетовал, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала