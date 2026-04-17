https://1prime.ru/20260417/evrostat-869230895.html

ЕС сократил импорт нефти из России в три раза

Евросоюз в феврале 2026 года в три раза сократил импорт нефти из России в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696229_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d7046a72d2b509aad489bf88d96d4c66.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале 2026 года в три раза сократил импорт нефти из России в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за февраль текущего года ЕС импортировал из РФ нефти на 181,5 миллиона евро - это минимальные значения с ноября предыдущего года. В месячном выражении стоимость поставок сократилась почти на 19%, а в годовом - в 3,2 раза. За месяц российскую нефть купили только Словакия - на 147,2 миллиона евро и Нидерланды, которые в январе вновь начали ее импортировать после перерыва в 12 месяцев, на 34,2 миллиона. Венгрия, которая в последнее время оставалась постоянным покупателем российской нефти из ЕС (наряду со Словакией), в феврале покупок не совершала, следует из статистики. Нефтепродукты из России в феврале купила только Латвия - всего на 34,6 тысячи евро.

https://1prime.ru/20260417/neft--869230740.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

