ЕС сократил импорт нефти из России в три раза - 17.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
ЕС сократил импорт нефти из России в три раза
Евросоюз в феврале 2026 года в три раза сократил импорт нефти из России в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 17.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ, РФ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, Евростат
ЕС сократил импорт нефти из России в три раза

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале 2026 года в три раза сократил импорт нефти из России в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за февраль текущего года ЕС импортировал из РФ нефти на 181,5 миллиона евро - это минимальные значения с ноября предыдущего года. В месячном выражении стоимость поставок сократилась почти на 19%, а в годовом - в 3,2 раза.
За месяц российскую нефть купили только Словакия - на 147,2 миллиона евро и Нидерланды, которые в январе вновь начали ее импортировать после перерыва в 12 месяцев, на 34,2 миллиона. Венгрия, которая в последнее время оставалась постоянным покупателем российской нефти из ЕС (наряду со Словакией), в феврале покупок не совершала, следует из статистики.
Нефтепродукты из России в феврале купила только Латвия - всего на 34,6 тысячи евро.
