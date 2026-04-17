Суд признал законными выводы ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова
2026-04-17T15:25+0300
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выявившей установление иностранного контроля над тремя хабаровскими рыбопромысловыми компаниями бизнесмена Андрея Айдарова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заключения ведомства оспаривали ООО "Сонико-Чумикан", ООО Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский". По словам юриста ФАС, в 2023 году Айдарову указом президента Киргизии было присвоено гражданство этого государства. Айдаров, лично участвовавший в разбирательстве, заявил, что указ официально не опубликован и иностранного гражданства у него никогда не было. "Я являюсь патриотом и никакого умысла причинить ущерб не имел", - сказал Айдаров. Выводы ФАС послужили основанием для иска Генеральной прокуратуры России к этим трем компаниям, а также к их контролирующим лицам - Айдарову, Аркадию Мкртычеву, Марине Кустовой, Алексею Филеву и Денису Кокорину. Ведомство требует взыскать с пятерых ответчиков-физлиц около 6,8 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и в счет возмещения ущерба взыскать в доход государства принадлежащие ответчикам компании. Как ранее пояснил ее представитель в суде, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным. Ранее судом было арестовано все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц, в том числе деньги в банках, доли в юрлицах и иные ценности. Арест наложен также на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда, принадлежащие компаниям-ответчикам, а также третьим лицам - ООО "Питейнофф", ООО "ПФК "Визаж", ООО "ТДР", ООО "АВР", ООО "Лукрум", ООО "ДАК" и ООО "Рыболов Амура".
