Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия не поддержит новые санкции против России, заявил Фицо - 17.04.2026, ПРАЙМ
Словакия не поддержит новые санкции против России, заявил Фицо
Словакия не поддержит новые европейские санкции против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T14:49+0300
Фицо: Словакия не поддержит новые санкции, пока не заработает "Дружба"

БРАТИСЛАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Словакия не поддержит новые европейские санкции против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"На столе сейчас 20-й пакет санкций против РФ. Мы говорим: не поддержим их, пока не будет открыт нефтепровод "Дружба", потому что не видим никакой логики помогать Украине, когда она вредит нам", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
В конце марта Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которого - шантаж.
