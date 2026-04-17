Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, заявил Келин - 17.04.2026, ПРАЙМ

Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, а опасность для нее представляют планы британских властей захватывать перевозящие российскую нефть | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T01:16+0300

ЛОНДОН, 17 апр - ПРАЙМ. Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, а опасность для нее представляют планы британских властей захватывать перевозящие российскую нефть суда, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. В марте правительство Великобритании заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Сообщалось также, что Лондон введет еще более строгие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. Утверждалось, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. "Проходя через Ла-Манш, мы всего лишь применяем международное право, Конвенцию ООН по морскому праву, которая допускает безопасный проход через проливы. И принимающие государства должны содействовать этому проходу, а не препятствовать ему", - сказал Келин в интервью с британскими СМИ. Он подчеркнул, что Ла-Манш является очень оживленным участком моря, через который ежедневно проходит около 500 судов. "Начинать здесь какие-либо действия, особенно силовые, очень опасно", - предупредил Келин, отметив, что Москва примет ответные меры в случае любых действий против судов, перевозящих российскую нефть.

