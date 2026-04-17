Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, заявил Келин - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, а опасность для нее представляют планы британских властей захватывать перевозящие российскую нефть | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T01:16+0300
энергетика
россия
нефть
лондон
великобритания
москва
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869223242.jpg?1776377810
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:16 17.04.2026
 
Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, заявил Келин

Посол России в Лондоне Келин: свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 17 апр - ПРАЙМ. Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, а опасность для нее представляют планы британских властей захватывать перевозящие российскую нефть суда, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
В марте правительство Великобритании заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Сообщалось также, что Лондон введет еще более строгие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. Утверждалось, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
"Проходя через Ла-Манш, мы всего лишь применяем международное право, Конвенцию ООН по морскому праву, которая допускает безопасный проход через проливы. И принимающие государства должны содействовать этому проходу, а не препятствовать ему", - сказал Келин в интервью с британскими СМИ.
Он подчеркнул, что Ла-Манш является очень оживленным участком моря, через который ежедневно проходит около 500 судов.
"Начинать здесь какие-либо действия, особенно силовые, очень опасно", - предупредил Келин, отметив, что Москва примет ответные меры в случае любых действий против судов, перевозящих российскую нефть.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала