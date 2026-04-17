https://1prime.ru/20260417/kelin-869223242.html
Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, заявил Келин
Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, а опасность для нее представляют планы британских властей захватывать перевозящие российскую нефть | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T01:16+0300
энергетика
россия
нефть
лондон
великобритания
москва
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869223242.jpg?1776377810
ЛОНДОН, 17 апр - ПРАЙМ. Свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом, а опасность для нее представляют планы британских властей захватывать перевозящие российскую нефть суда, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
В марте правительство Великобритании заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Сообщалось также, что Лондон введет еще более строгие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. Утверждалось, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
"Проходя через Ла-Манш, мы всего лишь применяем международное право, Конвенцию ООН по морскому праву, которая допускает безопасный проход через проливы. И принимающие государства должны содействовать этому проходу, а не препятствовать ему", - сказал Келин в интервью с британскими СМИ.
Он подчеркнул, что Ла-Манш является очень оживленным участком моря, через который ежедневно проходит около 500 судов.
"Начинать здесь какие-либо действия, особенно силовые, очень опасно", - предупредил Келин, отметив, что Москва примет ответные меры в случае любых действий против судов, перевозящих российскую нефть.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Посол России в Лондоне Келин: свобода судоходства в Ла-Манше защищена международным правом
