В МЭА рассказали, сколько времени займет восстановление мировой энергетики

Возвращение к нормальной ситуации в мировой энергетике после конфликта вокруг Ирана займет до двух лет, заявил глава Международного энергетического агентства... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T12:14+0300

РИМ, 17 апр – ПРАЙМ. Возвращение к нормальной ситуации в мировой энергетике после конфликта вокруг Ирана займет до двух лет, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По данным аналитической компании Rystad Energy, ущерб энергетической инфраструктуре из-за эскалации на Ближнем Востоке мог составить до 58 миллиардов долларов, из которых большая часть издержек приходится на объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей и обслуживающей их технической и транспортной инфраструктуры. "Пострадало более 80 ключевых объектов (в районе Персидского залива – ред.), и более трети из них получили серьезные повреждения. Было бы крайне оптимистично ожидать быстрого возвращения к нормальному состоянию - на это потребуется до двух лет", - заявил Бироль в интервью итальянской газете Stampa. По словам турецкого экономиста, продолжение блокады Ормузского пролива чревато для Европы ростом цен на газ и автомобильное топливо. Вторая опасность связана с угрозой нехватки авиационного топлива. "Если перебои продлятся шесть недель или дольше, мы можем даже столкнуться с отменой рейсов из-за нехватки авиационного топлива", - заявил Бироль. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

