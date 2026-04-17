СМИ рассказали, что случилось после предупреждения Медведева Европе
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu.
2026-04-17T17:08+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu."Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет", — говорится в публикации.В статье предполагается, что подобные заявления подрывают моральный дух Запада и заставляют его быть более осторожным в отношении Москвы.В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Sohu: предупреждение Медведева Европе поразило весь мир