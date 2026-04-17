СМИ рассказали, что случилось после предупреждения Медведева Европе - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось после предупреждения Медведева Европе
СМИ рассказали, что случилось после предупреждения Медведева Европе - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось после предупреждения Медведева Европе
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T17:08+0300
2026-04-17T17:08+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu."Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет", — говорится в публикации.В статье предполагается, что подобные заявления подрывают моральный дух Запада и заставляют его быть более осторожным в отношении Москвы.В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20260417/tramp-869236803.html
https://1prime.ru/20260417/orban-869236411.html
запад
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a0fdb79188a9e79e6c337e1ac821fcfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , запад, европа, дмитрий медведев, вс рф, совбез, москва
РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев, ВС РФ, Совбез, МОСКВА
17:08 17.04.2026
 
СМИ рассказали, что случилось после предупреждения Медведева Европе

Sohu: предупреждение Медведева Европе поразило весь мир

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu.
"Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
В США раскрыли, что случилось с Трампом во время переговоров с Ираном
17:07
В статье предполагается, что подобные заявления подрывают моральный дух Запада и заставляют его быть более осторожным в отношении Москвы.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
СМИ назвали неожиданную причину краха Орбана
17:04
 
РОССИЯОбществоЗАПАДЕВРОПАДмитрий МедведевВС РФСовбезМОСКВА
 
 
